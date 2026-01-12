Врач Батищева назвала уборку снега лопатой лучшим зимним кардио

Заведующая поликлиникой №4 "Нахабино" Красногорской больницы подчеркнула положительное воздействие холодного воздуха

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Уборку снега с лопатой можно отнести к аэробно-силовой нагрузке, которая при правильном выполнении задействует крупные группы мышц. Такая активность на свежем воздухе способствует усилению кровообращения и ускорению обменных процессов, сообщила заведующая поликлиникой №4 "Нахабино" Красногорской больницы Лариса Батищева.

"При правильном выполнении такая нагрузка относится к аэробно-силовым и задействует крупные группы мышц - спины, плечевого пояса, брюшного пресса и нижних конечностей. Даже кратковременная физическая активность на свежем воздухе уже способствует усилению кровообращения, повышению чувствительности тканей к инсулину и ускорению обменных процессов. Это помогает частично компенсировать метаболические последствия обильных застолий", - сказала Батищева, ее слова привели в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Специалист добавила, что дополнительный положительный фактор - воздействие холодного воздуха, которое стимулирует терморегуляцию и способствует повышению энергозатрат организма.

В министерстве дополнили, что польза проявляется при умеренной и дозированной нагрузке: нужно работать в спокойном темпе, избегать резких наклонов и подъема тяжелых масс снега, особенно людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. Оптимальная продолжительность такой активности составляет 15-30 минут с перерывами.