В Таганроге 46 многоквартирных домов остались без теплоснабжения

Причиной стало устранение дефекта трубопровода

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 января. /ТАСС/. Теплоснабжение временно отключено в 46 многоквартирных домах в Таганроге Ростовской области из-за устранения дефекта трубопровода. Об этом в Telegram-канале сообщила министр ЖКХ области Антонина Пшеничная.

"В связи с устранением дефекта трубопровода по улице Толбухина временно остановлено теплоснабжение жилых домов, расположенных по улицам Дзержинского, Зои Космодемьянской, Морозова, Тольятти, Толбухина", - написала она.

Планируется, что работы завершатся сегодня до 19:00 мск.

В понедельник днем температура воздуха в Таганроге опустилась до минус 3 градусов. По данным метеорологов, ночью температура воздуха будет составлять минус 6 градусов. В городе идет снег.