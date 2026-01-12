В Авдеевку начали возвращать стационарное электроснабжение

Энергетики запитали шесть восстановленных многоквартирных домов

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 12 января. /ТАСС/. Многоквартирные дома в освобожденной от ВСУ Авдеевке запитали от линий электропередачи. Ведется работа в частном секторе, сообщил ТАСС врип главы Ясиноватского муниципального округа Александр Пеняев.

"Да, уже многоквартирные дома все подключили, сейчас идет работа по частному сектору по Авдеевке. МКД уже под стационарным электричеством", - сказал Пеняев.

Он добавил, что энергетики запитали шесть восстановленных многоквартирных домов. Ранее электроснабжение осуществлялось от альтернативных источников, в частности, генераторов.

Авдеевка, расположенная около Донецка, с 2014 года была одним из самых укрепленных населенных пунктов под контролем ВСУ до освобождения в 2024 году.