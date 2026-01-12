ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Участок федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск перекрыли из-за ДТП

В Нефтеюганском районе Югры столкнулись два грузовых транспортных средства
Редакция сайта ТАСС
11:02

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 января. /ТАСС/. Столкновение двух грузовиков произошло на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в ХМАО, проезд транспорта ограничен. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции по региону.

"На 809-м км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе Югры произошло столкновение двух грузовых транспортных средств с последующим возгоранием", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проезд для всех видов транспорта на данном участке трассы ограничен. 

