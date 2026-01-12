Лувр вновь закрылся из-за забастовки сотрудников

Сотрудники музея считают недостаточным прогресс обсуждения текущих проблем с руководством и Минкультуры

ПАРИЖ, 12 января. /ТАСС/. Сотрудники Лувра в очередной раз объявили забастовку на фоне разногласий с руководством парижского музея, в связи с чем он не будет принимать посетителей 12 января.

"Уважаемые посетители, в связи с забастовкой Лувр сегодня закрыт. Лицам, забронировавшим билеты в кассе музея на посещение в течение дня, будет автоматически возвращена стоимость билетов, никаких дополнительных действий не требуется", - говорится в объявлении на сайте Лувра.

Как уточняет Agence France-Presse, решение о продолжении забастовки было принято ведущими профсоюзами музея на утреннем собрании 12 января. Они посчитали недостаточным прогресс в обсуждении текущих проблем с Минкультуры и руководством Лувра. Это уже восьмой раз, когда сотрудники культурного учреждения бастуют, требуя улучшения условий труда и методов управления музеем, выражая несогласие с политикой нынешней администрации музея. Таким образом музей будет закрыт для посетителей как минимум до 14 января, учитывая, что по вторникам у него выходной день.

Забастовка сотрудников Лувра началась 15 декабря, когда около 400 сотрудников единогласно выступили за принятие данной меры. Тогда он также закрывался на два дня. 17 декабря музей возобновил прием посетителей, но в ограниченном режиме. 19 декабря работники Лувра прекратили забастовку, сделав паузу на время рождественских и новогодних праздников, однако 5 января они вновь приняли решение возобновить акции протеста.

Работники протестуют против методов управления музеем, особенно на фоне ряда негативных событий последних месяцев, включая ограбление галереи Аполлона в октябре. Сотрудники выражают недовольство тем, что музейные помещения закрываются значительно позже установленных часов работы из-за нехватки кадров, технических проблем и общего состояния здания. При этом они сталкиваются с "ростом рабочей нагрузки, все более жесткими методами управления и противоречивыми указаниями, которые мешают им спокойно и эффективно оказывать услуги" посетителям. В связи с этим профсоюзы намерены "оказывать стратегическое давление" на руководство музея, чтобы добиться изменений.