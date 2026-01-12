На Курпские высоты к годовщине освобождения КБР от фашистов взошли более 200 человек

У памятника прошли митинг и торжественное возложение цветов

НАЛЬЧИК, 12 января. /ТАСС/. Больше 200 человек совершили восхождение на Курпские высоты в Кабардино-Балкарии (КБР), приурочив акцию к годовщине освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе администрации Терского района.

"Курсанты, кадеты, юнармейцы, представители администрации и молодежь Терского района, а также других муниципалитетов республики приняли участие в патриотической акции на Курпских высотах. В общей сложности более 200 человек присоединились к восхождению, тем самым выразив свое уважение к подвигу красноармейцев на этой стратегической высоте в 1942 году", - сообщили ТАСС в пресс-службе муниципалитета.

Восхождение к мемориалу, который был установлен к 30-летию Победы, посвятили годовщине освобождения Кабардино-Балкарии от немецко-фашистских захватчиков, которую в регионе отмечали накануне. Также у памятника прошли митинг и торжественное возложение цветов.

На Курпских высотах осенью и зимой 1942 году более трех месяцев проходила линия фронта, протянувшаяся на 22 км от лесных массивов до города Малгобека. В этом месте произошло одно из самых кровопролитных сражений на территории КБР: к Курпскому рубежу было стянуто огромное количество живой силы и техники противника, фашисты пытались пробиться к нефтеносным районам Северного Кавказа. На высотах погибли более 7 тыс. солдат и офицеров Красной армии. В январе 1943 г. отсюда началось изгнание немецко-фашистских захватчиков с территории Кабардино-Балкарии.