Якушев назвал прокуратуру важным кадровым резервом президента

Первый заместитель председателя Совета Федерации отметил высокую квалификацию и порядочность сотрудников ведомства
12:01

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Прокуратура является важным кадровым резервом президента РФ, это свидетельствует о высокой квалификации и порядочности сотрудников ведомства. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев на торжественном заседании, посвященном Дню работника прокуратуры РФ.

Совет Федерации, по словам Якушева, активно взаимодействует с генпрокуратурой. "Председатель Совета Федерации привела к присяге двух генеральных прокуроров, которых назначил глава государства - после консультаций с сенаторами. Мы вновь убедились, что прокуратура является важным кадровым резервом президента России. Это еще одно яркое свидетельство высочайшей квалификации, принципиальности и личной порядочности сотрудников ведомства", - сказал сенатор, его слова приводит пресс-служба СФ.

Прокуратура решает не только традиционные задачи, в числе которых защита прав граждан, борьба с преступностью, коррупцией, нелегальной миграцией, поддержание честных "правил игры" для бизнеса, считает Якушев. "Новый круг задач связан со специальной военной операцией. Самое серьезное внимание уделяется обеспечению прав военнослужащих и их семей. На законодательном уровне создали систему поддержки героев. Принято более 140 законов. От бдительности прокуратуры зависит их эффективное исполнение", - сказал он.

12 января в России ежегодно отмечается День работника прокуратуры. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 г. Выбор даты обусловлен тем, что 12 января 1722 г. в России были учреждены первые надзорные органы. 

