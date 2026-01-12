В РФ с 2020 года заблокировано 117 тыс. ресурсов с незаконными лекарствами

За этот период специалистами Росздравнадзора проанализировано 176 474 интернет-ресурса

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Всего 176 474 интернет-ресурса проанализировано специалистами Росздравнадзора с 2020 года, в результате было принято решение о блокировке 117 075 сайтов, предлагающих к реализации дистанционным способом лекарства сомнительного качества и происхождения. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

"С 18 сентября 2020 года Росздравнадзор ведет мониторинг сети Интернет на предмет наличия предложений незаконной реализации недоброкачественных, незарегистрированных и контрафактных лекарственных средств. За это время сотрудниками службы было проанализировано 176 474 интернет-ресурса. В результате, по информации Росздравнадзора Роскомнадзором было принято решение о блокировке 117 075 сайтов, предлагающих к реализации дистанционным способом лекарства сомнительного качества и происхождения. В 2025 году было заблокировано порядка 21,5 тысяч сайтов", - говорится в сообщении.

Среди основных причин блокировки сайтов выделяются отсутствие лицензии на фармдеятельность и разрешения на онлайн-торговлю; реализация запрещенных и незарегистрированных лекарств; препаратов для прерывания беременности; психоактивных препаратов, вызывающих наркотическую зависимость, и иных рецептурных средств.

Кроме того, Росздравнадзором совместно с Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ), в которую входят в том числе крупнейшие маркетплейсы, создан специальный телеграм-канал. При выявлении на маркетплейсах фактов продажи лекарственных препаратов, реализация которых ограничена или запрещена, соответствующая информация направляется непосредственно в Telegram-канал с АКИТ, что позволяет сразу же блокировать предложения о продаже.