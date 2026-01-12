Собянин открыл новую школу в Коммунарке

В школе создали лаборатории в области IТ, промышленных технологий и искусственного интеллекта

Редакция сайта ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин © Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую школу №338 в Коммунарке.

"С новосельем. <…> В школе создали лаборатории в области IТ, промышленных технологий и искусственного интеллекта. <…> В вашей школе очень много университетов, которые с ней сотрудничают. МГУ, МФТИ, МИФИ, МГМУ им. Сеченова. Со временем вы выберете свою специальность, предпрофильное образование, университет, в который вы пойдете, или колледж, который вам интересен", - обратился к учащимся Собянин в ходе открытия школы.

Он подчеркнул, что новое здание в Коммунарке лучше некоторых школ в центре города. "<…> Пока [школа] еще не заполнена, надеюсь что <…> с 1 сентября все классы будут заполнены", - заключил Собянин.

Как отмечается в материалах столичной мэрии, в здании площадью более 25 тыс. кв. м. смогут обучаться 1,1 тыс. учеников 1-11-х классов. В школе создали безбарьерную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Также в здании оборудовали лабораторию искусственного интеллекта, IТ-полигон, инженерный лабораторно-исследовательский комплекс, комплексы для изучения естествознания и медицины, а также спортивное ядро с мини-футбольным полем, универсальной площадкой для баскетбола и волейбола, площадками для прыжков в длину, подвижных игр и сдачи норм ГТО.