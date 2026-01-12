В Поморье в акции "Полярный десант" впервые примут участие ветераны РСО

В регион приедут более 30 ветеранов студенческих отрядов из 10 субъектов РФ

АРХАНГЕЛЬСК, 12 января. /ТАСС/. Ветераны студотрядовского движения из разных регионов России впервые примут участие в акции "Полярный десант" в Архангельской области, сообщает региональное агентство по делам молодежи. Добровольцы поедут в отдаленные районы Поморья, чтобы помогать местным жителям и вносить вклад в развитие территорий.

"В феврале Архангельская область впервые в рамках патриотической акции "Снежный десант РСО" примет всероссийский ветеранский отряд "Старая гвардия". В Поморье приедут более 30 ветеранов студенческих отрядов из десяти субъектов РФ - те, кто продолжает сохранять связь с движением", - указано в сообщении.

"Полярный десант" является региональным этапом всероссийского проекта "Снежный десант РСО". Акция проводится в Архангельской области с 2014 года. Основное направление работы "Полярного десанта" - оказание трудовой помощи местным жителям. Кроме того, активисты проведут в школах занятия и мастер-классы по здоровому образу жизни и командному взаимодействию, организуют спортивные состязания, а также расскажут старшеклассникам об РСО и образовательных организациях региона. Участники десанта готовят и концертную программу.

В 2026 году в патриотической акции примут участие около 200 бойцов Российских студенческих отрядов из Архангельской, Калининградской, Новгородской, Вологодской, Псковской областей и Санкт-Петербурга.

Российские студенческие отряды являются крупнейшей молодежной трудовой организацией страны. История движения студенческих отрядов Архангельской области началась в 1966 году и включает более 135 тыс. участников. В 2026 году движению исполняется 60 лет.