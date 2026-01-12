В Ялте заявили, что запасов воды хватит до осени благодаря обильным осадкам

Они существенно пополнили запасы водохранилищ, питающих регион, сообщила глава городской администрации Янина Павленко

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Выпавшие на южном побережье Крыма обильные осадки существенно наполнили водохранилища в Ялте, воды хватит до осени. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава городской администрации Янина Павленко.

По данным Крымского гидрометцентра, балканский циклон, пик которого пришелся на 10-11 января, принес сильные дожди, местами с мокрым снегом. Максимальные осадки были зарегистрированы на территории горы Ай-Петри - 94 мм, в Ялте - 40 мм и Алуште - 34 мм.

"Ялта с водой. Обильные осадки существенно пополнили запасы водохранилищ, питающих регион. <…> Приток составил 12 миллионов кубов. На сегодня имеем почти 19 млн [кубометров] в Загорском и больше 8 млн - в Счастливенском. Даже при полном отсутствии осадков этого хватит примерно до середины осени (в конце декабря запасов было только до мая)", - написала она.

Объемное наполнение водохранилищ ожидается также после таяния снега на горе Ай-Петри.

Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым из Херсонской области по каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической из-за засухи, она разрешилась летом 2021 года, когда прошли ливни. Для улучшения водоснабжения Южного берега Крыма планировали задействовать установку по опреснению морской воды, но от проекта отказались из-за высокой стоимости.

В октябре 2025 года глава Республики Крым Сергей Аксенов запросил у федеральных властей средства на строительство в регионе двух водохранилищ для обеспечения водой курортных Ялты и Алушты.