Льготы пенсионерам на взносы за капремонт призвали оформлять автоматически

Депутаты отметили, что пенсионеры по возрасту имеют право на льготу при уплате взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Депутаты думской фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили письмо министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением назначать льготы пенсионерам при уплате взносов за капитальный ремонт без необходимости подачи заявления. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что пенсионеры по возрасту имеют право на льготу при уплате взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, однако для ее оформления требуется лично обращаться в органы социальной защиты населения, предоставлять соответствующие заявления и подтверждающие справки.

"Предлагаем рассмотреть возможность внесения изменений в нормативно-правовую базу, предусмотрев механизм автоматической передачи необходимых данных от ПФР и других ведомств непосредственно региональным операторам капитального ремонта или органам соцзащиты - без участия самого пенсионера во всех регионах России. Назначение льготы должно происходить в проактивном формате, по аналогии с моделью "социального казначейства", когда право на поддержку выявляется автоматически на основе данных государственных информационных систем, без сбора справок и подачи заявления со стороны гражданина", - указано в тексте письма.

Реализация этой меры, по мнению авторов запроса, позволит существенно снизить административную нагрузку на граждан. Автоматическое предоставление льготы избавит пожилых людей от необходимости вручную собирать необходимые справки, значительно упростив осуществление ими права на поддержку, отметили парламентарии.