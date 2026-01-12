В России пройдет передвижная интерактивная выставка о кукольной мультипликации

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Передвижной выставочный проект "История кукольной мультипликации: взгляд в прошлое, взгляд в настоящее" в новом измерении" стартует 25 января в Российской государственной детской библиотеке (РГДБ) в Москве. Интерактивная экспозиция расскажет о кукольной анимации от её истоков до современных технологий, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта "Синемаскоп".

"Экспозиция познакомит зрителей с эволюцией кукольной мультипликации - от первых экспериментов начала XX века до актуальных авторских фильмов. Особое внимание уделено советскому периоду и произведениям, вошедшим в золотой фонд отечественной анимации студии Союзмультфильм <…> В рамках проекта запланированы лекции, мастер-классы и творческие встречи с режиссерами, мультипликаторами и художниками-кукольниками", - говорится в сообщении.

Выставка охватит несколько городов России, среди которых Москва, Казань, Уфа, Саранск и Санкт-Петербург. Реконструкция первого российского анимационного павильона Владислава Старевича и "Рабочее место современного мультипликатора", станут центральными точками экспозиции. Зрители также познакомятся с подлинными куклами и макетами из культовых советских и современных мультфильмов: "Чебурашка", "Варежка", "Гофманиада", "Булгаковъ", "Трамвай 13". Также проект раскроет "закулисье" съемочного процесса и продемонстрирует процесс создания фильма. Каждый из экспонатов будет дополнен видеоматериалами и QR-кодами с информацией, комментариями авторов и искусствоведов.

Кроме того, выставку покажут в Музее Михаила Булгакова (с 31 января по 14 февраля), который в 2026 году отмечает 135-летие со дня рождения писателя и 60-летие публикации первой части романа "Мастер и Маргарита". Экспозиция откроет череду юбилейных событий музея и представит макеты и куклы из фильма: комнату Булгакова (куклы: Булгаков, кот Бегемот), бродячий театр (куклы: Фауст, Мефистофель), фотостудию, бильярдную, здание издательства журнала "Недра" и театр "Пале-Рояль". На выставке покажут и фондовые предметы.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.