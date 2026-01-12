В Венесуэле освободили 116 заключенных, нарушавших конституционный порядок

Решение направлено на укрепление мира и стабильности, говорится в заявлении Министерства пенитенциарных служб страны

КАРАКАС, 12 января. /ТАСС/. Власти Венесуэлы освободили 116 заключенных, нарушавших конституционный порядок в республике. Об этом говорится в заявлении Министерства пенитенциарных служб Боливарианской Республики Венесуэла.

"В последние часы освобождены 116 заключенных в дополнение к 187 освобожденным лицам в декабре 2025 года", - отмечается в сообщении. Решение принято в отношении граждан, нарушавших конституционный порядок, и направлено на укрепление мира и стабильности в стране, говорится в заявлении.

На прошлой неделе председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил о принятом решении освободить значительное число находящихся в заключении венесуэльских и иностранных граждан в целях содействия национальному единству и мирному сосуществованию.