В Запорожской области устраняют последствия аварий на сетях

По словам губернатора региона Евгения Балицкого, также сохраняется вероятность повторных аварий из-за гололеда, налипания мокрого снега и перепада температур

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Запорожские энергетики круглосуточно и с риском для жизни устраняют последствия аварий на сетях. Задействованы все силы для полного восстановления электроснабжения области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"По электроснабжению: энергетики в круглосуточном режиме, часто с риском для жизни, устраняют последствия аварий на сетях. Работы ведутся одновременно на множестве объектов. Задействованы все силы, включая дополнительные ресурсы. На данный момент проводим постепенное подключение электроснабжения", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, идут работы и по восстановлению тепла в домах, остающихся без электричества. Это локальные аварии на сетях теплоснабжения в Каменско-Днепровском и Васильевском муниципальных округах, уточнил губернатор.

Он отметил, что сохраняется вероятность повторных аварий из-за гололеда, налипания мокрого снега и перепада температур. Остается также опасность атак беспилотников противника на инфраструктуру, "что усложняет восстановительные работы", добавил Балицкий.

По данным на утро понедельника, более 13,7 тыс. абонентов в Запорожской области оставались без электричества. В воскресенье отключение электричества наблюдалось более чем в 110 населенных пунктах региона, оно затронуло около 47 тыс. абонентов.