Родственники инвалидов теперь могут круглосуточно находиться с ними в больнице

Изменение предусмотрено программой государственных гарантий на 2026 год

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Родственники и законные представители инвалидов первой группы теперь могут круглосуточно ухаживать за ними в стационарах, такое изменение предусмотрено программой государственных гарантий на 2026 год. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Предусмотрели в программе раздел по оказанию медицинской помощи инвалидам и прописали право инвалидов I группы на получение в условиях круглосуточного стационара ухода ближайшим родственником или законным представителем, или иным лицом", - отметила Голикова на совещании премьер-министра РФ с вице-премьерами.

Все медицинские организации будут обязаны утвердить правила предоставления такого ухода, что позволит улучшить качество медицинского обслуживания для данной категории граждан, сказала Голикова.