В Дагестане ветерана Великой Отечественной поздравили со 102-летием

Ибрагим-Паша Садыков ушел на фронт в 17 лет, в октябре 1941 года

Глава Дагестана Сергей Меликов и Ибрагим-Паша Садыков © Официальный канал Главы Дагестана Сергея Меликова

МАХАЧКАЛА, 12 января. /ТАСС/. Герой России, ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков отмечает свое 102-летие. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

В своем поздравлении он отметил неиссякаемую жизненную энергию Садыкова, душевную теплоту и тонкий юмор ветерана, подчеркнув его вклад в воспитание патриотизма и боевого братства.

"Сегодня 102 года исполняется нашему дорогому ветерану, Герою России Ибрагим-Паше Султановичу Садыкову! Искренне благодарен судьбе за личное знакомство с ним. <…> Перечисляя все его награды и звания, сложно представить, сколько труда и отваги потребовалось одному человеку для их достижения. Однако я уверен, что самая главная и ценная награда, которая всегда с вами, дорогой Ибрагим-Паша Султанович, - это человеческое признание и замечательная плеяда достойных представителей семьи Садыковых. Желаю Вам доброго здоровья, счастья и благополучия!" - написал Меликов.

Ибрагим-Паше Садыкову было 17 лет, когда его призвали на службу - в октябре 1941 года. После обучения в Армавирском военном училище он участвовал в обороне Сталинграда, удерживая позиции в 15 км от города. Ветеран также сражался за освобождение Керчи и Киева, принимал участие в обороне Ростова, Сталинградской битве и битве на Курской дуге. После войны Садыков более 40 лет работал бурильщиком в геолого-разведывательном управлении Махачкалы.