Хуснуллин назвал Приазовье одной из важнейших точек роста в России

По словам вице-премьера, план по реализации стратегии включает в себя 79 мероприятий

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Регионы Приазовья, в том числе Донбасс и Новороссия, являются сегодня одной из важнейших в России точек роста. Об этом на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Целью стратегии является повышение качества и [улучшение] экологической обстановки в регионах Приазовья. После воссоединения четырех регионов с Россией Азовское море стало нашим внутренним, и Приазовье стало одной из важнейших точек роста в стране", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что рост числа жителей регионов Приазовья и турпотока требует синхронизации всех планов развития субъектов. "Будем использовать комплексный подход для динамичного развития, создания востребованной для людей инфраструктуры. Хороших эффектов мы можем достичь благодаря увязке друг с другом всех видом работ, в том числе нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и стратегии развития Приазовья", - добавил вице-премьер.

План мероприятий по реализации стратегии включает в себя 79 мероприятий, в числе которых, как пояснил Хуснуллин, развитие жилищного строительства, сферы туризма.

В конце декабря 2025 года Мишустин утвердил стратегию развития Приазовья. Документ направлен на восстановление благоприятных экологических условий воспроизводства и обитания водных биологических ресурсов Азовского моря и его побережья, на развитие рыбохозяйственного, туристского и рекреационного потенциала семи субъектов РФ (ДНР, ЛНР, Республики Крым, Краснодарского края, Запорожской, Ростовской и Херсонской областей определяются в документе как регионы Приазовья), а также в целях повышения благосостояния проживающего на территориях региона населения.