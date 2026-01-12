В Ленобласти откроют памятник участникам СВО

Открытие мемориала запланировано на 9 мая 2026 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Памятник участникам СВО "Защитникам Отечества. Группировка "Север" установят в городе Сертолово Ленинградской области на территории 56-го учебного центра. Как сообщили ТАСС в пресс-службе организатора проекта - благотворительного фонда "Суворов", открытие мемориала запланировано на 9 мая 2026 года.

"Место определено. Памятник будет установлен в Сертолово на базе 56-го учебного центра. Воинская часть выбрана неслучайно: здесь идет подготовка личного состава, и это место живого воинского служения. Кроме того, такой формат значительно упрощает процесс согласований. Соответствующее разрешение уже получено от командования Ленинградского военного округа. Открытие памятника мы планируем на День Победы", - привели в пресс-службе слова председателя правления фонда Айрата Гафурова.

Памятник представляет собой двухфигурную бронзовую композицию высотой 6 метров: два штурмовика - офицер и рядовой поднимают знамя победы над условным населенным пунктом, они прикрывают друг друга, символизируя главный фронтовой принцип "брат за брата". У их ног - поверженное трофейное вооружение, в том числе различимые элементы натовской техники, включая трак танка Leopard.

"Скульптурная композиция выполнена в лучших традициях советского монументализма. Фигуры бойцов в детализированном, гипертрофированно увеличенном обмундировании напоминают современных рыцарей, которые сражаются не просто с оружием в руках, а за идеалы", - отметил автор проекта, архитектор Денис Бобылев.