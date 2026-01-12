В Подмосковье для уборки снега привлекли более 10 тыс. единиц техники

План устранения последствий снегопада разбит на этапы в приоритетном порядке

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Более 30 тыс. человек и свыше 10 тыс. единиц техники привлекли для ликвидации последствий мощного снегопада в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"С 9 января мы уже стали работать в другом режиме - прошел циклон "Фрэнсис", за 24 часа выпало более 50 см снега. Мы заранее видели его приближение и подготовили план действий. В первую очередь было необходимо максимально расчистить дороги, чтобы люди не выезжали на заснеженные трассы, не рисковали. А далее мы ввели дополнительные ресурсы - до 7,5 тыс. единиц техники, 3,7 тыс. ручных роторов, более 28 тыс. дворников и 3 тыс. дорожных рабочих", - привели в тексте слова вице-губернатора Московской области Владислава Мурашова.

Как отмечается в материале, план устранения последствий снегопада разбит на этапы в приоритетном порядке: опасные участки дорог, автобусное и интенсивное движение, входные группы, лестницы и спуски, пешеходные дорожки и тротуары, проезды, парковки, детские и спортивные площадки и далее. Координирует работу ЖКХ-Центр, который также позволяет оперативно реагировать на аварийные ситуации на объектах коммунальной инфраструктуры.

"Что касается снегопадов, то видим существенную нагрузку на регион. По словам синоптиков, выпало наибольшее количество снега за последние 50 лет. Обеспечить нормальное движение на федеральных, региональных, муниципальных трассах, подъездах к малым населенным пунктам - пожалуй, сейчас самая непростая задача. Нам необходимо и дальше вести эту работу по тем алгоритмам, которые мы используем. Обращаю внимание и на включенность управляющих компаний", - процитировали в материале губернатора региона Андрея Воробьева.