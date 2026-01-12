АСИ: стратегия развития Приазовья улучшит качество жизни для 750 тыс. человек

По словам генерального директора агентства Светланы Чупшевой, всего в стратегию вошли 79 мероприятий по 18 направлениям

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Реализация мероприятий стратегии устойчивого развития Приазовья позволит улучшить качество жизни для порядка 750 тыс. человек к 2030 году. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Агентство при участии ВЭБ.РФ выступило соразработчиком этого документа: мы координировали работу федеральных ведомств, сети регионов Приазовья, а также научных и деловых организаций, включенных в процесс подготовки стратегии. Рассчитываем, что к 2030 году реализация стратегии позволит повысить качество коммунальных услуг для 2,58 млн человек, ликвидировать 17 опасных объектов накопленного экологического вреда, создать комфортные условия проживания для 750 тыс. жителей вблизи Азовского моря, а также сформировать туристический поток на уровне 23,6 млн поездок в год", - сказала она.

Чупшева отметила, что всего в стратегию вошли 79 мероприятий по 18 направлениям. В их числе и строительство к 2040 году федерального круглогодичного морского курорта "Приморск" в Запорожской области. "При реализации стратегии агентство будет искать самые передовые технологические решения и практики, которые обеспечат максимальную эффективность в сборе и управлении данными о состоянии среды и рачительное хозяйствование с положительным эффектом на здоровье и благополучие общества. К этой работе мы приглашаем ученых, инженеров, предпринимателей. Амбициозная задача здесь - создание своего рода образцовой экосистемы", - добавила глава АСИ.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил стратегию развития Приазовья до 2040 года, предусматривающую восстановление благоприятных экологических условий, развитие туристского потенциала и повышение уровня благосостояния жителей региона. Стратегия включает мероприятия для семи регионов страны: Краснодарского края, Ростовской области, Республики Крым, Херсонской области, Запорожской области, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.