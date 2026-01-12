Тренеры в Дагестане смогут получить 1 млн рублей за трудоустройство в селах

Перечень вакантных должностей, дающих право на получение денежных средств, формируется в республиканском министерстве спорта

МАХАЧКАЛА, 12 января. /ТАСС/. Тренеры, трудоустроившиеся в селах Дагестана с населением до 50 тысяч человек, смогут получить единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал правительства региона.

"Тренеры, переехавшие на работу в села Дагестана, смогут получить 1 млн рублей. Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов подписал постановление об утверждении Порядка предоставления единовременной компенсационной выплаты работникам сферы физической культуры и спорта, прибывшим (переехавшим) на работу в населенные пункты республики с числом жителей до 50 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Перечень вакантных должностей, дающих право на получение денежных средств, формируется в республиканском министерстве спорта.

"Согласно порядку предоставления выплаты, работнику необходимо исполнять обязанности в соответствии с трудовым договором в течение 5 лет со дня его заключения", - добавили в правительстве.