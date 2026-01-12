ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
УФАС Петербурга завело дело против музея, назвавшего себя самым удивительным

Ведомство усмотрело признаки нарушения закона о рекламе
Редакция сайта ТАСС
14:37

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Санкт-Петербургское УФАС возбудило дело в отношении музея из-за рекламы, в которой содержится фраза "самый удивительный", сообщили в пресс-службе ведомства.

"Санкт-Петербургское УФАС усмотрело признаки нарушения Закона о рекламе в действиях ООО "Музей", - говорится в сообщении.

В Санкт-Петербургское УФАС обратился гражданин с заявлением на рекламу музея. Его смутила фраза "самый удивительный Музей…". Управление установило, что в рассматриваемой рекламе не указывается критерий, по которому осуществляется сравнение.

"… использование в рекламе сравнительной характеристики объекта рекламирования с иными товарами, например путем употребления слов "лучший", "первый", "номер один", должно производиться с указанием конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение", - отметили в ведомстве.

Управление проверит все обстоятельства дела. И выяснит - правомерно ли в рекламе использовано сравнение. 

