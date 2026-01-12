В ЛНР восстановили электроснабжение, нарушенное из-за аварии на сетях

Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения республики продолжает вести мониторинг работы энергосистемы региона

ЛУГАНСК, 12 января. /ТАСС/. Энергетики полностью восстановили электроснабжение, нарушенное в результате аварии на высоковольтных линиях электропередачи. Об этом сообщил глава Минтопэнерго республики Константин Роговенко.

"Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения республики продолжает вести мониторинг работы энергосистемы региона. По состоянию на 16:00 [мск] подача электроэнергии осуществляется в штатном режиме для всех ранее отключенных потребителей, в том числе социально-значимых объектов", - приводятся его слова в Telegram-канале Минтопэнерго ЛНР.

Также в министерстве выразили благодарность специалистам за оперативную и слаженную работу по ликвидации последствий аварии.

В компании "Лугансквода" сообщали, что аварийное отключение энергоснабжения на объектах водоснабжения стало причиной прекращения подачи воды на территории ЛНР. Перебои в подаче электричества также затронули Донецк, убедились корреспонденты ТАСС.