В Краснодаре девять человек госпитализировали с травмами из-за снегопада

При непогоде увеличилось число дорожно-транспортных происшествий

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 12 января. /ТАСС/. Медики госпитализировали в Краснодаре девять человек, среди которых один ребенок, с травмами, полученными при снегопаде, еще пять человек пострадали в ДТП при непогоде. Об этом сообщил в Telegram-канале министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

"Южный регион утопает в сугробах, что значительно повысило уровень опасности на дорогах и тротуарах. Уже к этому часу в медицинские учреждения города Краснодара с травмами были госпитализированы девять человек, среди которых один ребенок. Характер повреждений разный - от простых ушибов до серьезных вывихов и переломов", - говорится в сообщении.

Он также отметил, что при непогоде увеличилось число дорожно-транспортных происшествий. За прошедшие сутки в Краснодаре зарегистрированы три ДТП с тяжелыми последствиями, госпитализированы еще пять человек, получившие травмы различной степени тяжести.

"Так, в утренние часы пик - с шести до девяти часов 12 января - в Краснодаре произошло порядка 60 ДТП. И большая часть из них - по вине водителей машин на летних шинах. Это не только опасно, но и создает пробки", - уточнил в Telegram-канале мэр Краснодара Евгений Наумов, призвав водителей воздержаться от поездок на автомобилях на летней резине.

За ночь в Краснодаре выпало около 15 см снега. По прогнозам синоптиков, интенсивность снегопада начнет снижаться после 18:00.

По данным центра мониторинга и прогнозирования ЧС в Краснодарском крае, 13 и 14 января в регионе ожидают мокрый и очень сильный снег, достигающий уровня опасного явления, возможно налипание снега на проводах и деревьях, гололед.