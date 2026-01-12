Почти 1,3 млн человек посетили Петербург на новогодние праздники

Это на 5% больше, чем в 2025 году

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Без малого 1,3 млн гостей побывали в Санкт-Петербурге в период прошедших новогодних праздников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

"Почти 1,3 млн человек приехали в Петербург отметить новогодние праздники. Это на 5% больше, чем в 2025 году, и, определенно, сегодняшняя цифра дня", - написал Пиотровский.

Ранее в интервью ТАСС председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич отметил, что Петербург очень востребован как направление для путешествий в период зимних каникул, и задача властей и туротрасли - этот формат усиливать.

Среди ярких событий новогодних праздников в Петербурге, которые еще доступны для посещения, - выставка ледовых скульптур в Петропавловской крепости и световое рождественское представление в Кронштадте с проекцией на Морской Никольский собор (по 14 января).

По аналитическим данным "Турбарометра Санкт-Петербурга", внутренний турпоток в Петербург по итогам 2025 года достиг 11,6 млн поездок. Общий турпоток (с учетом въездного туризма) составил около 12,4 млн поездок, на 7% больше, чем в 2024-м.