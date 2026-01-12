ГД 13 января обсудит повышение требований к организации детского отдыха

По словам председателя палаты парламента Вячеслава Володина, принятие законопроекта позволит повысить качество и безопасность детского отдыха, а также привлечь внимание к решению вопросов оздоровления детей

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании 13 января рассмотрят в первом чтении законопроект о повышении требований к организации детского отдыха. Об этом сообщил журналистам председатель палаты парламента Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

Законопроект был разработан группой депутатов во главе с Володиным. Согласно проекту, региональные межведомственные комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей будут возглавлять высшие должностные лица субъектов РФ. В состав комиссий войдут в том числе представители региональных органов здравоохранения.

"Государственная дума на пленарном заседании во вторник, 13 января, рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении требований к деятельности региональных межведомственных комиссий по организации детского отдыха. Соответствующее решение принято на заседании Совета ГД", - заявил Володин.

По его словам, принятие законопроекта позволит повысить качество и безопасность детского отдыха, а также привлечь внимание к решению вопросов оздоровления детей. "Дети - будущее страны. Важно сделать все, чтобы они росли здоровыми, гармонично и всесторонне развивались", - отметил он.