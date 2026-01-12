В ЛНР запустили систему водоснабжения после устранения аварии на сетях

Локальное отсутствие воды может быть связано с проведением аварийно-ремонтных работ

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 12 января. /ТАСС/. Специалисты приступили к запуску систем централизованного водоснабжения после ликвидации аварии на высоковольтных линиях электропередачи в ЛНР. Об этом сообщили в Минстрое региона.

"Энергоснабжение основных вододобывающих объектов восстановлено. Специалисты "Луганскводы" приступили к запуску систем централизованного водоснабжения. Этот процесс требует определенного времени и предполагает включение насосов, заполнение резервуаров, магистральной и внутригородской системы", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Локальное отсутствие воды "может быть связано с проведением аварийно-ремонтных работ на системе водоснабжения или по другим причинам".

Утром 12 января в компании "Лугансквода" сообщили, что почти по всей территории Луганской Народной Республики наблюдаются перебои в подаче воды после массового отключения света в регионе. Причиной стала авария на высоковольтных сетях. Вечером в Минтопэнерго республики сообщили, что энергетики полностью восстановили электроснабжение.