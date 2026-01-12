ВДНХ за новогодние праздники посетили более 1,1 млн человек

В новогоднюю ночь более 5,3 тыс. посетителей собрались на катке

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Посетителями ВДНХ во время новогодних праздников стали более 1,1 млн человек, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"Гости смогли принять участие в бодрящих утренних зарядках и романтичных ночных катаниях. Под руководством опытных тренеров посетители выставки учились стоять на коньках и весело отмечали Новый год с близкими. В насыщенной программе мероприятий ВДНХ каждый смог найти для себя что-то интересное", - говорится в сообщении.

Например, в новогоднюю ночь более 5,3 тыс. посетителей собрались на катке главной выставки страны, здесь состоялись выступления фигуристов, праздничный концерт и диджей-сеты. На территории ВДНХ можно было увидеть театральные шествия, танцы, уличные спектакли, а кульминацией праздника стало высокотехнологичное светомузыкальное шоу. Всего 2026 год на ВДНХ встретили 110 тыс. человек.

В рамках проекта "Зима в Москве" в новогодние каникулы на площади за павильоном №58 гостей ежедневно ждала развлекательная программа "Карусель подарков" с показами мультфильмов, выступлениями Деда Мороза и Снегурочки, уличными музыкальными представлениями, спектаклями, новогодними шоу. В парке "Останкино", где залит бесплатный каток, поклонники здорового образа жизни принимали участие в тренировках по хоккею и фигурному катанию.

Кроме того, как сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки, более 30 тыс. юных москвичей посетили праздничные мероприятия в центрах дополнительного развития. Дети могли принять участие в елках, концертах, спектаклях и тематических мастер-классах. Отмечается, что до 28 февраля на Воробьевых горах открыта площадка проекта "Зима в Москве", где гостей ждут бесплатный большой каток, креативная лаборатория, рождественская ярмарка и первый ресторан столичных колледжей. По вечерам на фасаде и вокруг дворца проходят мультимедийные световые шоу с праздничными сценами, "северным сиянием" и образами животных России.