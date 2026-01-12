Фестиваль "Зимние каникулы на Балтике" посетили 7,4 тыс. человек

В рамках фестиваля в Калининграде провели 41 мероприятие

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 12 января. /ТАСС/. Более 7,4 тыс. человек посетили Третий фестиваль искусств "Зимние каникулы на Балтике" в Калининграде, что почти на 1 тыс. человек больше, чемв 2025 году. Кроме того, онлайн-трансляции творческих встреч с известными российскими актерами театра и кино собрали более 31 тыс. просмотров, что на 6 тыс. просмотров превышает показатели второго фестиваля, сообщили ТАСС в пресс-службе АНО "Фестивальная дирекция", являющейся организатором этого популярного культурного события на стыке 2025 и 2026 годах.

"Третий фестиваль искусств "Зимние каникулы на Балтике", посвященный преемственности поколений, прошел с большим успехом, о чем свидетельствует и количество посетивших его мероприятия калининградцев и гостей янтарного края. В зимний период к нам приезжает туристов не меньше, чем в летний, и мы постарались разнообразить их отдых культурным форматом. Идея фестиваля заключалась в том, чтобы сочетать различные виды искусства в рамках одного цельного мероприятия", - сказал, комментируя итоги фестиваля, министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

В оргкомитете фестиваля заметили также, что всего было проведено 41 мероприятие, в их числе пять показов спектакля для семейного просмотра "Путешествие в сказочный сон" в историческом Кафедральном соборе на острове Канта и 28 мастер-классов в арт-резиденции Дома молодежи.

В кинотеатре "Заря" в течение шести дней при переполненном зале проходили творческие встречи зрителей с известными артистами, актерами театра и кино, с продолжателями династий выдающихся деятелей искусства, показы фильмов с участием звездных родителей и их талантливых детей. Так, воспоминаниями о родителях поделились Михаил Полицеймако - сын Семёна Фарады, и Андрей Леонов, представивший фильм "Джентльмены удачи" с участием своего отца Евгения Леонова. Народная артистка РФ Марина Зудина и актер театра и кино Павел Табаков представили показ фильма "Президент и его внучка" с участием Олега Табакова, а драму "Родные" представил народный артист Российской Федерации Сергей Шакуров, исполнивший в ней роль деда.

В числе звездных персон фестиваля были белорусский дирижер Юрий Демидович и молодой пианист, лауреат международных конкурсов Абисал Гергиев. Завершился фестиваль киноконцертом с участием Гоши Куценко, Екатерины Климовой, Катерины Шпица, Александра Метелкина и Полины Казанцевой.

Фестиваль искусств "Зимние каникулы на Балтике", по праву ставший одним из главных культурных событий новогодних праздников, проводится при поддержке правительства и Министерства по культуре и туризму Калининградской области.