Ученые Эрмитажа потребовали освободить Бутягина

Соответствующее письмо направили министру юстиции, генеральному прокурору Польши Вальдемару Журеку

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Ученые Государственного Эрмитажа потребовали в письме министру юстиции, генеральному прокурору Польши Вальдемару Журеку освободить своего коллегу Александра Бутягина. Письмо от имени научного сообщества музея отправил в Польшу генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский после заседания ежегодной археологической сессии Эрмитажа.

"Научное сообщество Государственного Эрмитажа обращается к вам как гаранту соблюдения законности в вашей стране и настойчиво призывает освободить Александра Бутягина, российского археолога, задержанного 04 декабря 2025 г. в Варшаве по запросу Украины. Задержание в Польше Бутягина А. М., которого обвиняют в проведении якобы незаконных археологических работ и уничтожении объектов культурного наследия на территории Крыма, выглядит как провокационная политическая акция, не имеющая объективных правовых оснований", - говорится в письме, текст которого предоставила пресс-служба музея.

Ученые выразили опасение, что экстрадиция Бутягина на Украину может создать угрозу его жизни и здоровью.

"Запрос на экстрадицию ученого на Украину политически мотивирован, и в условиях военного противостояния решение о его экстрадиции создает реальную угрозу для жизни и здоровья Александра Бутягина", - отмечается в письме.

Авторы обращения также подчеркнули, что в своей профессиональной деятельности Бутягин "всегда руководствовался международными юридическими и этическими нормами проведения археологических исследований вне зависимости от геополитических обстоятельств". В частности, он получал разрешение на проведение раскопок от государственных органов исполнительной власти: сначала Украины, а с 2014 года - Российской Федерации. Все находки были сданы и до настоящего времени находятся в фондах Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

В письме Пиотровского подчеркивается, что арест Бутягина "создает чрезвычайно опасный прецедент преследования человека за его профессиональную деятельность, ставит под угрозу любого археолога, работающего или когда-либо работавшего на территориях конфликтов".

Дело Бутягина

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о заведующем сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа, руководителе археологической экспедиции на городище Мирмекий в Крыму Александре Бутягине.

Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря. Как сообщали польские СМИ, он отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней. 23 декабря польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы.

26 декабря 2025 года отец ученого Михаил Бутягин сообщил ТАСС, что сотрудники Государственного Эрмитажа направили в российское консульство в Польше документы в защиту арестованного российского археолога, которые собрали крымские музеи.