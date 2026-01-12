Эксперт Еремина назвала арест Бутягина украинским планом обострения переговоров

Киеву нужно напомнить о себе, создать еще раз провокационную обстановку, вовлекая страну ЕС, чтобы Россия предприняла зеркальные меры, отметила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Польские власти арестовали археолога Государственного Эрмитажа Александра Бутягина в результате "сочетания нескольких факторов", один из которых - украинский план по обострению мирных переговоров между Россией и Украиной, считает доктор политических наук, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина.

"Скорее всего, это совпадение, сочетание нескольких факторов: Киеву нужно напомнить о себе, создать еще раз провокационную обстановку, вовлекая в провокацию страну ЕС, чтобы в ее отношении Россия предприняла зеркальные меры. Это план обострения. Сейчас период, когда многие ждут решений о мирном договоре. Поэтому возникла необходимость что-то придумать сейчас", - сказала в беседе с ТАСС Еремина.

Она отметила, что вопрос о законности ареста Бутягина - "к сожалению, риторический", так как нет никакого закона, который запретил бы археологу заниматься профессиональными обязанностями на конкретной территории. "Есть только украинские законы, которые запрещают гражданам любой страны посещать Крым через Россию. Это игнорирование реальности", - добавила Еремина.

Несмотря на то что Бутягин до ареста был в Чехии и Нидерландах, его задержали именно польские спецслужбы, так как именно у Польши, как и у стран Прибалтики, наиболее отработанные механизмы с Украиной по экстрадиции иностранных граждан. По мнению Ереминой, экстрадиция Бутягина, если она произойдет, может повлечь за собой правовые последствия для Польши, так как для этой экстрадиции нет правовых оснований, кроме требований Украины.

"Это и сигнал ко всем ученым, сотрудничающим со странами ЕС, отказаться от визитов. Теперь никто не в безопасности. <...> Средств защиты, видимо, нет совсем. Это давление на Россию. В свою очередь политики стран ЕС давили на своих ученых, запрещая им приезжать в Россию и сотрудничать. А данный шаг - это давление и на тех, кто приезжает из России", - добавила Еремина.

Дело Бутягина

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о заведующем сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа, руководителе археологической экспедиции на городище Мирмекий в Крыму Александре Бутягине.

Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря 2025 года в ходе его европейского лекционного тура. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней, польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции. 12 января Окружной суд Варшавы продлил арест Бутягина до 4 марта. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы.