Электрички Казанского направления задерживаются в первый вечерний час пик года

Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и делает все необходимое для введения поездов в график

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Пригородные электрички, прежде всего так называемых дальних маршрутов Казанского направления Московской железной дороги, в первый вечерний "час пик" нового года следуют с увеличенным интервалом по техническим причинам. Об этом ТАСС сообщил представитель железной дороги.

"В настоящее время по техническим причинам с отставанием от графика следуют пригородные поезда дальних маршрутов Казанского направления в сторону города и области, составы МЦД-3 курсируют с установленным интервалом", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и делает все необходимое для введения поездов в график.

В свою очередь, как передает корреспондент ТАСС, находящийся на одной из платформ Казанского направления в Подмосковье, здесь по громкой связи пассажиров предупреждают о возможных опозданиях электричек, причем как следующих в сторону Москвы, так и движущихся в направлении области. При этом по громкой связи граждан призывают внимательно читать трафареты на кабинах составов, чтобы не ошибиться с нужным маршрутом.

Что же касается скорых пригородных экспрессов "Спутник", то они также курсируют с задержками. Один из них, по свидетельству корреспондента ТАСС, еще при отправлении с Казанского вокзала столицы ехал с очень небольшой скоростью, а в районе станции Быково и вовсе на некоторое время остановился на перегоне.