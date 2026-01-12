Обстановка на станции метро "Арбатская" соответствует вечернему часу пик

Станция Арбатско-Покровской линии работает в штатном режиме

Редакция сайта ТАСС

© Екатерина Шамарова/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Движение на станции метро "Арбатская" в Москве осуществляется в штатном режиме. Количество людей в вестибюлях станции соответствует вечернему часу пик, сообщили ТАСС в пресс-службе метрополитена.

"Станция "Арбатская" Арбатско-Покровской линии работает в штатном режиме, движение поездов в графике. В час пик может увеличиваться количество людей в вестибюлях станции", - отметили в пресс-службе.

Ранее столичный центр организации дорожного движения предупредил москвичей о неблагоприятной обстановке на дорогах вечером из-за снегопада, посоветовав для поездок использовать общественный транспорт. Тем, кто не сможет отказаться от поездок на личных машинах, напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения и быть особенно аккуратными вблизи пешеходных переходов.