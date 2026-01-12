На трассе в Апшеронском районе Кубани сняли ограничения

Водный поток спал, река Пшиш вернулась в русло

КРАСНОДАР, 12 января. /ТАСС/. Госавтоинспекция Краснодарского края сняла ранее введенные для автомобилистов в Апшеронском районе ограничения на движение по трассе из-за перелива реки через проезжую часть. Река вернулась в свое русло, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось со ссылкой на ведомство, что в Апшеронском районе на 3-м км автодороги г. Хадыженск - ст. Кабардинская ввели ограничение движения для всех транспортных средств из-за перелива воды через проезжую часть реки Пшиш.

"В Апшеронском районе на 3-м км автодороги г. Хадыженск - ст. Кабардинская сняты ограничение движения. Водный поток спал, река вернулась в русло", - говорится в сообщении.

С 11 января на Кубани идут сильные дожди и снег, на дорогах гололед. По данным центра мониторинга и прогнозирования ЧС в Краснодарском крае, 13 и 14 января в регионе ожидают мокрый и очень сильный снег, достигающий уровня опасного явления, возможно налипание снега на проводах и деревьях, гололед.