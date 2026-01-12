ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Умерла известная своей грамотностью шимпанзе Ай

Животному было 49 лет
Редакция сайта ТАСС
19:49

Шимпанзе Ай

© AP Photo/ File, Kyoto University

ТОКИО, 12 января. /ТАСС/. Шимпанзе по имени Ай, известная высокими когнитивными способностями и умением распознавать буквы и цифры, умерла в Японии в возрасте 49 лет. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на Центр исследований эволюции поведения человека при университете Киото.

Согласно его заявлению, Ай умерла от старости и отказа внутренних органов.

Шимпанзе родилась в 1976 году. Агентство пишет, что она начала изучать язык в возрасте 18 месяцев и демонстрировала высокие навыки грамотности. Ай распознавала буквы и цифры, а также указывала на иероглиф "зеленый" среди множества других, когда ей показывали зеленый цвет. В 1985 году о ней написал статью британский научный журнал Nature.

В 1989 году Ай смогла сбежать из клетки, открыв замок с помощью ключа, в 2000 году родила сына, чьи способности стали предметом исследований передачи знаний от родителей к детям. 

Япония