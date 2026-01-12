Умерла известная своей грамотностью шимпанзе Ай

Животному было 49 лет

Шимпанзе Ай © AP Photo/ File, Kyoto University

ТОКИО, 12 января. /ТАСС/. Шимпанзе по имени Ай, известная высокими когнитивными способностями и умением распознавать буквы и цифры, умерла в Японии в возрасте 49 лет. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на Центр исследований эволюции поведения человека при университете Киото.

Согласно его заявлению, Ай умерла от старости и отказа внутренних органов.

Шимпанзе родилась в 1976 году. Агентство пишет, что она начала изучать язык в возрасте 18 месяцев и демонстрировала высокие навыки грамотности. Ай распознавала буквы и цифры, а также указывала на иероглиф "зеленый" среди множества других, когда ей показывали зеленый цвет. В 1985 году о ней написал статью британский научный журнал Nature.

В 1989 году Ай смогла сбежать из клетки, открыв замок с помощью ключа, в 2000 году родила сына, чьи способности стали предметом исследований передачи знаний от родителей к детям.