Краснокнижная лошадь Пржевальского в "Аскания-Нова" побила рекорд долголетия

Животное отметило 38-й день рождения

© Алексей Коновалов/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 12 января. /ТАСС/. Лошадь Пржевальского по кличке Ветвь в заповеднике "Аскания-Нова" им. Ф.Э. Фальц-Фейна в Херсонской области отметила 38-й день рождения и стала самой долго живущей представительницей этого вида, сообщили в администрации региона.

Лошадь Пржевальского - единственная дикая лошадь на планете, имеет древнее происхождение и не является прямым предком домашних лошадей. В естественных условиях не обитает. В заповеднике "Аскания-Нова" несколько десятков особей. Всего на Земле их осталось не более двух тысяч. Лошадь занесена в Красную книгу РФ и Красную книгу Международного союза охраны природы.

"В государственном биосферном заповеднике "Аскания-Нова" зафиксирован уникальный случай долголетия. Лошадь Пржевальского по кличке Ветвь, родившаяся в 1987 году, отметила свое 38-летие, что является исключительным возрастом для этого редкого вида. Средняя продолжительность жизни лошадей Пржевальского в дикой природе и питомниках обычно не превышает 20-25 лет", - говорится в Telegram-канале администрации региона.

Отмечается, что такой пример долголетия редкого животного является результатом многолетней кропотливой работы ученых, ветеринаров и сотрудников заповедника.

"Рекорд Ветви - это не просто цифра, а подтверждение правильности выбранных научных методик и ответственного отношения всего коллектива к делу сохранения редчайших видов для будущих поколений", - приводятся слова директора заповедника Дмитрия Мещерякова.

"Аскания-Нова" - биосферный заповедник в Херсонской области, один из крупнейших в Европе. В ноябре 2024 года получил статус особо охраняемой природной территории федерального значения. Занимает площадь более 33 тыс. га, из них треть - абсолютно заповедная степная зона. Асканийская степь относится к типчаково-ковыльному типу, это единственная территория такого типа в Европе. В заповеднике содержатся порядка трех тыс. животных, в том числе, краснокнижных видов. Там произрастает более 400 видов высших растений.