В Краснодаре расчистили свыше 230 км дорог после снегопада

В городе начали обрабатывать дороги, мосты и путепроводы от гололеда

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 12 января. /ТАСС/. Свыше 230 километров дорог расчистили в понедельник службы Краснодара, где в ночь на 12 января начался сильнейший снегопад. Полноценная обработка дорог, мостов и путепроводов продлится всю ночь - до вторника, сообщил в своем Telegram-канале мэр городе Евгений Наумов.

С воскресенья на Кубани идут сильные дожди и снег, на дорогах гололед. По данным центра мониторинга и прогнозирования ЧС в Краснодарском крае, 13 и 14 января в регионе ожидают мокрый и очень сильный снег, достигающий уровня опасного явления, возможно налипание снега на проводах и деревьях, гололед.

"За этот снежный день наши службы расчистили свыше 230 км дорог. Техника работала и продолжает убирать снег с проезжих частей на центральных улицах, в пригородных поселках и станицах, на въездах в краевой центр. <…> Начинается полноценная обработка дорог, мостов и путепроводов от гололеда, она продлится всю ночь. Работают минимум 30 комбинированных дорожных машин", - написал он.

Наумов отметил, что также в ночные часы специалисты продолжат посыпать песко-соляной смесью тротуары, пешеходные переходы и подходы к остановкам. Ранним утром их количество будет увеличено до 600. Кроме того, порядка 1,7 тыс. работников управляющих компаний и ТСЖ устраняли последствия снегопада во дворах многоквартирных домов.

Ранее со ссылкой на министра здравоохранения региона Евгения Филиппова сообщалось, что медики госпитализировали в Краснодаре девять человек, среди которых один ребенок, с травмами, полученными при снегопаде. Еще пять человек пострадали в ДТП при непогоде. Водителей призывают воздержаться от поездок на автомобилях на летней резине.