Маск намерен добиться опеки над ребенком после заявлений его матери

Так экс-глава DOGE отреагировал на слова Эшли Сент-Клэр, которая якобы высказалась в поддержку трансгендеров

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Илон Маск заявил, что подаст иск о полной опеке над своим годовалым ребенком после высказываний его матери, писательницы Эшли Сент-Клэр о поддержке трансгендерного перехода.

"Сегодня я подам заявление на полную опеку, учитывая ее [Эшли Сент-Клэр, матери ребенка - прим.] заявления, подразумевающие, что она может осуществить трансгендерный переход в отношении годовалого мальчика", - написал Маск в Х в ответ на пост писательницы, в котором она якобы высказалась в поддержку трансгендеров.

В апреле 2025 года Маск заявил, что передал Эшли Сент-Клер, матери своего предполагаемого 13-го ребенка, $2,5 млн и будет выплачивать ей по $500 тыс. ежегодно. Сент-Клер является бывшей сотрудницей принадлежащей Маску компании Neuralink: она занимала там должность руководителя отдела по работе с клиентами. В феврале 2025 года она сообщила, что пять месяцев назад родила от него ребенка и попросила представителей СМИ не вторгаться в их личную жизнь.