В Петропавловске-Камчатском пассажиров перевозят машины высокой проходимости

Автобусное сообщение приостановили до 03:00 мск

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 января. /ТАСС/. Машины высокой проходимости курсируют по маршрутам во время циклона в столице Камчатки. Автобусное сообщение приостановлено до 12:00 (03:00 мск), сообщили ТАСС в мэрии Петропавловска-Камчатского.

"В условиях прохождения циклона, принесшего сильные осадки, на дороги вышли машины высокой проходимости, которые будут курсировать по маршрутам: КП - Сероглазка; КП - СРВ - Завойко; КП - Долиновка - Заозерный - Тундровый; КП - Нагорный - Радыгино Чапаевка; КП - Северо-Восток - Горизонт - КП; КП - 10 км - Моховая - Авача", - рассказали в мэрии столицы Камчатки.

Мощный Охотоморский циклон пришел на Камчатку в ночь на 13 января, порывы ветра достигают 45 м/с. В столице края отменены занятия в школах и учреждениях дополнительного образования, прервано авиационное сообщение. Порывы ветра сбивают людей с ног, движение автомобилей затруднено. Дорожники устраняют последствия удара стихии, автомобилистам рекомендовано не выезжать на дороги.