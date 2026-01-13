ВС: хранение оружейного пороха в малом количестве не является преступлением

Если хранение вещества не повлекло тяжких последствий, уголовная ответственность не грозит, говорится в решении суда

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Верховный суд разъяснил, что хранение оружейного пороха в небольшом количестве не является преступлением, если это не повлекло за собой каких-либо тяжких последствий. Это следует из текста решения Верховного суда по делу охотника из Ростовской области Николая Савченко.

"Приговор Пролетарского районного суда Ростовской области от 6 февраля 2024 года, апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда от 25 марта 2024 года и кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 9 июля 2024 года в отношении Савченко Николая Ивановича отменить, уголовное дело прекратить за отсутствием в деянии состава преступления", - сказало в документе. Подсудимому разъяснено, что он имеет право на полную реабилитацию.

Согласно материалам дела, Савченко купил банку бездымного охотничьего пороха массой 51,74 грамма для того, чтобы изготавливать патроны-самокруты к охотничьему ружью. В тот момент у него была лицензия на охотничье оружие, поэтому он имел право на хранение пороха и на самостоятельное изготовление боеприпасов.

Однако затем Савченко перестал был охотником, не стал продлевать лицензию на хранение оружия и продал свое ружье, а о приобретенном порохе мужчина забыл. В августе 2023 года этот порох обнаружили полицейские при проведении оперативно-разыскных мероприятий в частном доме бывшего охотника.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным по ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ) и приговорил его к 4 годам 6 месяцам лишения свободы на основании ст. 73 УК РФ - условно, с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 10 000 рублей. Суды вышестоящий инстанций это решение утвердили. И тогда Савченко обратился с жалобой в Верховный суд.

В высшей инстанции обратили внимание на то, что Савчеко даже после прекращения его статуса охотника хранил порох по установленным правилам: он содержался в сейфе, доступ туда посторонних лиц был исключен. Поэтому никакой общественной опасности данный факт не представлял. Также суд учел, что Савченко добровольно выдал свой порох полицейским и иным образом оказывал содействие правоохранителям. Мужчина ранее был не судим и характеризуется по месту жительства положительно. Поэтому Верховный суд не нашел в его действиях состава преступления.