В кузбасском городе приостановили движение трамваев из-за снегопада

По данным автотранспортного предприятия, на линии работают маршруты автобусов

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 13 января. /ТАСС/. Движение трамваев приостановлено в городе Осинники Кемеровской области из-за обильного снегопада, сообщили в городской администрации.

"В связи с аномальными погодными условиями движение трамваев в городе приостановлено. В настоящее время, по данным автотранспортного предприятия, на линии работают маршруты автобусов", - говорится в сообщении.

Накануне вечером в администрации проинформировали, что из-за обильных снегопадов трамваи не могут продолжать движение и направляются в депо. Планировалось ночью расчистить пути, чтобы утром вагоны вышли на линию.

По данным синоптиков на территории Кемеровской области до конца дня ожидается юго-западный с переходом на северо-западный ветер с порывами до 22 м/с. Также прогнозируется снег, метели, на дорогах снежные заносы. Температура воздуха к вечеру опустится до минус 22 градусов Цельсия.