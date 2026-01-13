"Литрес" отметил рост интереса к литературе о борьбе с вредными привычками

В новогодние праздники спрос на такие книги увеличился на 44%, сообщили в сервисе

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Нон-фикшн литература стала самой популярной среди пользователей книжного сервиса "Литрес" в новогодние праздники (1 - 11 января 2026 года). В частности, спрос на книги о борьбе с вредными привычками увеличился на 44% по сравнению аналогичным предновогодним периодом (21 - 31 декабря 2025 года), сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

"Темпы роста интереса к нон-фикшн литературе в новогодние праздники обогнали темы роста спроса на художественные произведения и составили 17%. Особенно россияне интересовались нехудожественной литературой о борьбе с вредными привычками (44%), здоровье и красоте (38%), по психологии и саморазвитию, а также религии (по 21%)", - говорится в сообщении.

Возглавил общий список нон-фикшн произведений в этот период Джеймс Клир с произведением "Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих" в аудиоформате. Второе место досталось электронной книге "Голод тела: психосоматика лишнего веса. Как перестать утешать себя едой и запрограммировать мозг на стройность" Екатерины Тур. На третьем месте: "Счастливый карман, полный денег. Формирование сознания изобилия" Дэвида Кэмерона Джиканди в аудиоформате.

Популярностью также пользовались книги "Легкий способ бросить курить" и "Легкий способ бросить пить" Аллена Карра. Кроме того, в рейтинге можно встретить работу Катерины Ленгольд "Просто космос. Нейроспринт. Как за 30 часов в месяц трансформировать свой мозг и жизнь" (в обоих форматах), а также книгу "Трекер питания и дефицитов. Руководство от гастроэнтеролога" Сергея Вялова.