На Чукотке вывели из тяжелого льда застрявший в начале января теплоход

За помощью в ледовой проводке к главкому ВМФ России адмиралу Александру Моисееву обратился глава региона Владислав Кузнецов

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Ледокол "Евпатий Коловрат" вывел из тяжелого льда застрявший теплоход "Мария" на Чукотке, сообщили ТАСС в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

В начале января в акватории Берингова моря в районе поселка Беринговского на Чукотке теплоход застрял во льдах. Угрозы безопасности жизни и здоровья членов экипажа нет. На борту находятся почти 20 человек.

"Ледокол вывел судно из тяжелого льда", - сказали в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в окружном правительстве, за помощью в ледовой проводке к главкому ВМФ России адмиралу Александру Моисееву обратился глава региона Владислав Кузнецов.