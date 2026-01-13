В Якутии в марафоне "Полюс холода Оймякон" примут участие 100 человек

Мероприятие состоится 16 и 17 января

ЯКУТСК, 13 января. /ТАСС/. VII Экстремальный марафон "Полюс холода Оймякон" состоится в Якутии 16 и 17 января, на различных дистанциях пробегут 100 человек. Об этом сообщили в пресс-службе экстремального марафона.

"В этом году регистрацию прошли 96 человек, четверо из них заявились на две дистанции, поэтому можно сказать, что пробегут 100 человек. Этот забег мы посвящаем 100-летию Индигирской экспедиции Сергея Владимировича Обручева. Именно он первым предположил, что полюс холода Северного полушария находится в Оймяконском котловане. Также забег будет посвящен Году единства народов России, объявленному президентом страны Владимиром Путиным. Это станет первым событийным мероприятием с участием представителей самых разных регионов страны", - говорится в сообщении.

География любителей бега расширяется с каждым годом. В этом году на старт выйдут представители 44 регионов России, 23 районов Якутии, также спортсмены из Белоруссии и Японии. Среди участников есть бойцы СВО и ветераны спорта республики, по решению дирекции им предоставлены бесплатные слоты. Первые участники начали прибывать 1 января.

В этом году забег состоится 16 и 17 января в Оймяконском районе Якутии. Трасса проложена между селами Томтор и Оймякон. В первый день, 16 января, стартуют участники, заявившиеся на короткие дистанции - 5, 10, 15 и 21,1 км. 17 января - участники на дистанциях марафона (42,2 км) и ультрамарафона (50 км).

Хедлайнером мероприятия станет экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин. Он пробежит дистанцию ультрамарафона.

На базе марафона будет продолжена работа по исследованию влияния холода на организм человека. Несколько лет подряд этим занимается Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта. Впервые в этом году будет проведено изучение состава крови при воздействии низких температур, этим займутся сотрудники Северо-Восточного федерального университета (СВФУ, Якутия).

О районе

Оймяконский район известен своими низкими температурами. На право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии - Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже минус 67 градусов.