В Приморье пенсионерку заподозрили в участии в преступной схеме мошенника

По данным следствия, организатором схемы является 18-летний злоумышленник

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 13 января. /ТАСС/. Жительница Приморья 72 лет подозревается в сборе денежных средств с жителей края и передаче их курьеру под влиянием мошенников. Организатором схемы, по данным следствия, является 18-летний серийный мошенник, сообщили в пресс-службе краевого УМВД России.

"Полицейскими установлено: пожилая жительница Владивостока, находясь под психологическим влиянием мошенников, уже лишившись собственных накоплений, по требованию злоумышленников собирала денежные средства с других жертв и делала "закладки", которые впоследствии забирал реальный курьер и переводил через банковские терминалы мошенникам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что, по версии следствия, курьером был 18-летний житель из Омской области. Он, по имеющимся данным, на протяжении длительного времени совершал преступления на территории России. По оценке МВД, ущерб для приморцев от его деятельности составил 4,5 млн руб.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество).