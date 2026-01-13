Матвиенко: работники СМИ надежно защищают россиян от манипуляций и лжи

Современная медиаотрасль будет активно развиваться и укреплять информационный суверенитет, уверена председатель Совфеда

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Сотрудники средств массовой информации, выполняя свою работу, создают для граждан РФ надежный щит от манипуляций и ложной информации, исходящей извне. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Поздравляю всех сотрудников средств массовой информации с Днем российской печати! Ежегодно 13 января мы чествуем тех, кто вносит большой вклад в укрепление нашего общества, формирует информационную повестку, задавая нравственные и гражданские ориентиры, чей труд важен и востребован. <...> Своей ответственной работой вы создаете для россиян надежный щит от манипуляций, лжи и враждебных нарративов", - написала она в своем Telegram-канале.

Матвиенко также выразила уверенность, что современная медиаотрасль будет активно развиваться в дальнейшем и укреплять информационный суверенитет, "являющийся ключевым фактором независимости страны в цифровую эпоху".

По мнению председателя СФ, когда современное высокотехнологичное медиапространство сделали площадкой для хорошо организованных извне и беспрецедентных по масштабу атак против граждан и суверенитета России, отстаивание на информационном поле интересов РФ, ценностей российского народа - "одна из самых актуальных и благородных задач, с которой отечественное профессиональное сообщество эффективно справляется".

"И в том, что попытки Запада нанести нам стратегическое поражение обречены на провал, безусловно, значительная заслуга всех, кто посвятил себя работе в этой сфере: журналистов, редакторов, корреспондентов, сотрудников издательств и типографий, блогеров, авторов каналов в социальных сетях и мессенджерах", - подчеркнула Матвиенко.