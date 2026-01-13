Сотрудников Росрыболовства на Сахалине обвинили в присвоении рыбы и икры

ХАБАРОВСК, 13 января. /ТАСС/. Сотрудников территориального управления Федерального агентства по рыболовству и полицейских на Сахалине обвинили в сокрытии браконьерства и присвоении рыбы и икры. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

"Сахалинской транспортной прокуратурой утверждены обвинительные заключения в отношении шести сотрудников Сахалино-Курильского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и Тымовского линейного пункта полиции", - говорится в сообщении. Их обвинили по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий). Уголовное дело направлено в Тымовский районный суд Сахалинской области для рассмотрения по существу.

В сентябре прошлого года во время рейда на реку Тымь в Ногликском районе Сахалинской области фигуранты выявили нелегальный вылов. Браконьеры скрылись, оставив на месте порядка 20 рыб и около 8 кг красной икры, а также орудия лова и моторную лодку. Сотрудники Росрыболовства и полицейские решили оставить найденное себе. Они скрыли факт преступления, уничтожили часть доказательств, разделали рыбу и забрали икру.

Кроме того, при обнаружении двух браконьеров обвиняемые составили документы, где указали заниженный объем добытой продукции. Неучтенными биоресурсами один из них распорядился по своему усмотрению.