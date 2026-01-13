В ДНР расширят сеть травматологических центров

Как сообщила вице-премьер республики Лариса Толстыкина, к 2030 году планируется развитие сети с формированием травмоцентров в медицинских организациях I, II и III уровней, их оснащением

ДОНЕЦК, 13 января. /ТАСС/. В ДНР планируется открыть три травматологических центра в 2026 году. Расширение сети травмоцентров запланировано до 2030 года, сообщила ТАСС вице-премьер республики Лариса Толстыкина.

"Создается система оказания помощи пациентам с травмами, в том числе пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. К 2030 году планируется развитие сети травматологических центров с формированием травмоцентров в медицинских организациях I, II и III уровней, их оснащением, развитие сети трассовых медицинских пунктов", - сказала Толстыкина.

Она добавила, что в этом году планируется открыть три травматологических центра. В республике продолжается создание трехуровневой системы здравоохранения в рамках его приведения к общероссийским нормам.

"На сегодня центры первичной медико-санитарной помощи присоединены к городским и районным больницам, что позволит значительно повысить качество и доступность оказания медпомощи, улучшить преемственность между участковой службой и специалистами поликлиники. По результатам реорганизации сформированы 183 медицинские организации", - заключила вице-премьер.