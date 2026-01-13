В Новокузнецке роддом закрыли на карантин

Это связано с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией в акушерском стационаре

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 13 января. /ТАСС/. Госпитализация в роддом №1 в городе Новокузнецке Кемеровской области приостановлена по санитарно-эпидемиологическим показаниям, сообщается на сайте больницы.

"В связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией в акушерском стационаре №1 Новокузнецкой городской клинической больницы №1 им. Г.П. Курбатова по санитарно-эпидемиологическим показаниям приостановлена госпитализация пациенток на время проведения карантинных мероприятий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дефицита кадров в стационаре нет, о дате открытия сообщат позднее.